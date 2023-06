Sem acordo com o Internacional, lateral Paulo Victor não atua mais pelo Vasco

Rio - Com contrato de empréstimo na próxima sexta-feira (30) e sem acordo com o Internacional pela renovação, o lateral-esquerdo Paulo Victor não joga mais pelo Vasco.



O jogador, de acordo com informações do site "ge", foi comunicado pelo clube nesta segunda-feira (26), dia da partida contra o Cuiabá, pela 12ª rodada do Brasileiro, que não precisará de reapresentar com o grupo no CT Moacyr Barbosa. A diretoria do Cruz-Maltino tentou prorrogar o vínculo até o fim do ano, mas a proposta foi recusada.



Paulo Victor chegou ao Vasco na segunda janela de transferências de 2022, no meio do ano, para a Série B. Ele disputou apenas 15 partidas pelo clube de São Januário, sendo sete como titular, e deu uma assistência.



Na posição, o elenco, que está sendo treinado interinamente por William Batista após a demissão de Maurício Barbieri, conta com Lucas Piton na titularidade e o retorno do jovem Riquelme.