Com dores na coxa e no quadril, Pedro Raul desfalca o Vasco contra o Cuiabá; confira os relacionados

O Vasco não contará com Pedro Raul para a partida contra o Cuiabá, que acontecerá às 21h desta segunda-feira, no Estádio Luso-Brasileiro. De acordo com o Cruz-Maltino, o atacante sentiu dores na coxa esquerda e no quadril e passará por exames. Assim, ficou de fora da lista de relacionados.

Outra baixa importante é o zagueiro Manuel Capasso. O zagueiro, que machucou um músculo posterior da coxa esquerda no dia 11 de junho, segue protocolo de recuperação de lesão junto ao Departamento de Saúde e Performance.

Ainda vale lembrar que o técnico interno William Batista não contará com Andrey Santos. Emprestado pelo Chelsea, o volante recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Goiás, precisará cumprir suspensão automática nesta rodada e não joga mais pelo Vasco

Por outro lado, o Gigante da Colina contará com os retornos do zagueiro Robson e do volante Jair. Ambos foram desfalques na rodada passada, pois cumpriam suspensão automática.

VEJA OS RELACIONADOS DO VASCO