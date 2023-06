Vasco está escalado para enfrentar o Cuiabá; veja o time e onde assistir ao jogo

O Vasco está escalado para enfrentar o Cuiabá nesta segunda-feira, a partir das 21h, no Estádio Luso-Brasileiro. No total, há quatro mudanças em relação ao time que perdeu para o Goiás, na rodada passada.

Saíram: Miranda, Zé Gabriel, Matheus Carvalho e Andrey. Entraram: Robson, Jair (ambos de volta de suspensão), Gabriel Pec e Figueiredo. Assim, a tendência é de que Alex Teixeira recue para o meio de campo.

O Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Jair, Marlon Gomes e Alex Teixeira; Gabriel Pec, Figueiredo e Rayan.

Em tempo: a partida, que é válida pela 12ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere.

DESFALQUES

O Cruz-Maltino não poderá contar com Pedro Raul. De acordo com o Cruz-Maltino, o atacante sentiu dores na coxa esquerda e no quadril e passará por exames. Assim, ficou de fora da lista de relacionados.

Outra baixa importante é o zagueiro Manuel Capasso. O zagueiro, que machucou um músculo posterior da coxa esquerda no dia 11 de junho, segue protocolo de recuperação de lesão junto ao Departamento de Saúde e Performance.