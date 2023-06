Técnico interino do Vasco comemora vitória e oportunidade no clube: 'Sonho de criança'

Rio - O Vasco voltou a vencer após 10 jogos no Campeonato Brasileiro ao bater o Cuiabá nesta segunda-feira (26) pelo placar de 1 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro, com gol do volante Jair, em cobrança de pênalti. Após a partida, o técnico interino William Batista comemorou o resultado, passou confiança para o elenco e vibrou com a oportunidade de trabalhar nos profissionais.

"Acho que todos eles merecem essa vitória há bastante tempo e hoje ela veio. Estou muito grato aos jogadores que se empenharam, se dedicaram e deram o máximo de si. Estou feliz. É um sonho de criança. A gente começa 10 anos atrás trabalhando muito, se dedicando, tendo um propósito de vida que queria vencer e me sinto honrado, privilegiado por ter tido uma estreia que deu alegria ao torcedor. Sem os jogadores não seria possível", disse.

Vasco e Cuiabá não fizeram um bom jogo tecnicamente, mas o Cruz-Maltino conseguiu achar na segunda etapa o caminho para a vitória em jogada individual de Figueiredo, que sofreu o pênalti cobrado por Jair. William Batista analisou o cenário explicando a estratégia.

"A gente tinha percebido que o Cuiabá tinha dificuldade no controle de profundidade. O pênalti no último jogo (contra o Botafogo) foi assim, alguns lances contra o Corinthians também tiveram vantagem nesse aspecto. Hoje eles até controlaram bem, acho que porque talvez falharam nos outros jogos, e no segundo tempo a gente tentou buscar mais o passe na frente da linha para gerar desequilíbrio e atacar o gol deles."

O resultado no Luso-Brasileiro interrompeu a sequência de 10 jogos sem vitórias, sendo seis derrotas consecutivas e deixou o Vasco a três pontos do 16º colocado, que é o próprio Cuiabá, com 12. O interino celebrou o pequeno pulo na classificação.



"Hoje, na preleção, eu mostrei um vídeo do Ayrton Senna. Ele larga em quarto, perde a posição, vai para quinto e depois ultrapassa todo mundo. Eu falei para eles, estruturando nossa ideia, que seria a nossa primeira curva, que a gente faria a primeira ultrapassagem e foi o América-MG. Agora vamos ver como vai ser para a gente continuar nossa corrida", destacou.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (2/7), às 16h (de Brasília), para o clássico com o líder Botafogo no Estádio Nilton Santos.