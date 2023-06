Vasco comunica o desligamento de auxiliar técnico permanente

O Vasco anunciou na tarde desta terça-feira (27) o desligamento de Emílio Faro, auxiliar técnico permanente do Cruz-Maltino. Por meio de uma nota oficial curta, o clube agradeceu os serviços prestados pelo profissional.



Emílio Faro estava no clube desde 2022 e comandou o Vasco como interino em 12 ocasiões, sendo duas na atual temporada. Ao todo, nesta função, ele venceu cinco partidas, empatou três e perdeu quatro ocasiões



Confira a nota oficial na íntegra:



"O Vasco da Gama informa o desligamento do auxiliar técnico permanente da equipe de futebol profissional, Emílio Faro.



O Vasco da Gama agradece ao profissional por toda sua dedicação, trabalho e participação ativa na campanha do acesso à Série A 2023 e deseja sucesso na sequência de sua carreira."

O Vasco da Gama informa o desligamento do auxiliar técnico permanente da equipe de futebol profissional, Emílio Faro.



O Vasco da Gama agradece ao profissional por toda sua dedicação, trabalho e participação ativa na campanha do acesso à Série A 2023 e deseja sucesso na sequência… pic.twitter.com/nSaSLTTll2 — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 27, 2023