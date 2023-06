Vasco quer trabalhar com cautela na escolha de novo técnico após alívio com vitória

Rio - Após o alívio com a vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, na última segunda-feira (26), que encerrou um jejum de 10 jogos, o Vasco volta a focar no mercado em busca de um treino. Segundo o “ge”, o Cruz-Maltino quer trabalhar com calma na escolha do substituto de Maurício Barbieri.



Com o respiro ganho pela vitória, o Vasco acredita que terá uma semana um pouco mais tranquila para analisar as opções no mercado e poder dar um tiro certeiro. O nome de Rogério Ceni é bem avaliado, mas não existe um favorito ao cargo ainda.



Como de costume, a 777 Partners participará da escolha do novo treinador. O nome escolhido deverá contar com o aval dos executivos da empresa americana.



Diante da indefinição, o Vasco deve seguir com William Batista como técnico na próxima rodada do Brasileirão. O Gigante da Colina volta a campo no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), no clássico com o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.