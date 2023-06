Vídeo: novo reforço, Serginho manda mensagem para os torcedores do Vasco

Nesta terça-feira, 27, o Vasco oficializou a chegada de Serginho , a primeira contratação do Cruz-Maltino na janela do meio do ano. Depois do anúncio, o atacante mandou uma mensagem aos torcedores por meio das redes sociais do Gigante da Colina.

"Fala, galera, aqui é o Serginho, chegando no Vascão. Muito feliz de estar aqui vestindo essa camisa. Sei do peso dela, da pressão, mas tenho certeza que vai dar tudo certo", disse Serginho.

Nascido em Minas Gerais, Serginho iniciou a carreira nas categorias de base do Vitória, da Bahia, e passou por diversos clubes do leste europeu. Ele, que defendia o Giresunspor, da Turquia, assinou contrato com o clube carioca válido até o fim de 2025.

Além de Serginho, o Vasco também tem um acerto com o zagueiro Maicon, ex-Santos. Os dois, inclusive, assistiram à vitória do Cruz-Maltino sobre o Cuiabá, na última segunda, no Luso-Brasileiro.