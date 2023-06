Vasco faz contatos com treinadores estrangeiros, mas segue cauteloso para a escolha

Rio - Ativo no mercado atrás de um técnico após a demissão de Maurício Barbieri, o Vasco passou a mirar o mercado do exterior e fez contato iniciais com dois estrangeiros: o português Vasco Seabra e o uruguaio Diego Alonso, ambos oferecidos por intermediários. As informações são do "LANCE!".

As conversas por Seabra e Alonso, no entanto, ainda não foram retomadas pelo clube. A diretoria cruz-maltina planeja definir o novo treinador até o próximo fim de semana, mas adota cautela em tal processo. 7

Caso a escolha seja por um treinador brasileiro, o nome de Rogério Ceni é o mais forte internamente. Sem clube desde abril, quando deixou o São Paulo, o ex-goleiro tem sido avaliado para liderar o projeto no segundo semestre.

Enquanto a indefinição assombra São Januário, o Vasco, ao menos, conseguiu amenizar a crise com a vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, na última segunda-feira (26), no Luso-Brasileiro, pela 12ª rodada do Brasileirão, chegando a nove pontos e subindo para a 18ª colocação. A equipe foi comandada pelo interino William Batista, que também estará à beira do gramado no próximo domingo (2/7), para o clássico com o líder Botafogo, no Estádio Nilton Santos.