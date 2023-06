Ainda sonhando com Lanzini, Vasco define 'plano B'

Rio - Com Maicon e Serginho anunciados e Gary Medel fechado, o Vasco vai em busca de mais reforços para o segundo semestre. Para a posição de apoiador, Manuel Lanzini, de 30 anos, é o "plano A", porém, de acordo com o portal "LANCENET", o Cruz-Maltino já tem uma alternativa ao argentino.

O jogador é Rodrigo Zalazar, de 23 anos, que defende Shalke 04, da Alemanha, e também faz parte da seleção do Uruguai. O Vasco, inclusive, teria oferecido 3 milhões de euros (R$ 15,8 milhões) por 60% dos direitos econômicos.

As negociações estão em andamento desde a última semana. O Shalke foi rebaixado para a Série B do Campeonato Alemão, o que facilita a possibilidade do acerto. No entanto, o jogador tem contrato até 30 de junho de 2026

Sobre Lanzini, o Vasco também fez uma proposta. O ex-jogador do Fluminense está livre, após encerrar seu contrato com o West Ham, da Inglaterra, porém, exite uma grande concorrência. Clubes da Espanha, Turquia e Arábia Saudita, que possuem maior poder econômico, também querem o jogador.