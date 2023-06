Vasco confirma que Paulo Victor retorna ao Internacional

O Vasco confirmou, nesta quinta-feira (29), que Paulo Victor não jogará mais pelo clube. O lateral-esquerdo tem contrato até sexta (30) e já foi liberado para retornar ao Internacional.



No início da semana, Paulo Victor foi comunicado pela SAF vascaína que não precisaria se reapresentar com o grupo no CT Moacyr Barbosa. A diretoria tentou prorrogar o vínculo até o fim do ano, mas a proposta foi recusada.



Paulo Victor chegou ao Vasco na segunda janela de transferências de 2022, no meio do ano, para a Série B. Ele disputou apenas 15 partidas pelo clube de São Januário, sendo sete como titular, e deu uma assistência.



Na posição, passa a contar com o titular Lucas Piton e o jovem Riquelme, que não joga desde agosto do ano passado. Ele sofreu grave lesão no joelho esquerdo e passou por cirurgia, retornando aos treinos em março deste ano.