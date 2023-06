Serginho tem primeira chance no Brasil com o Vasco: 'Queria o auge aqui'

Pouco conhecido no futebol brasileiro, Serginho chegou ao Vasco para mudar esse cenário. Sem nunca ter jogado uma partida profissional no Brasil, o atacante de 28 anos entendeu que agora era o momento de retornar por estar no auge físico. Apesar de saber que terá pouco tempo para se adaptar, ele se diz preparado para o desafio.

"O que me atraiu foi a oportunidade da minha vida. Quando vim para o Vasco, vi a história, do tamanho do Vasco. Quero esse desafio para mim. Tenho 28 anos e normalmente jogador tem o auge nessa idade, 29, 30, 31... Queria ter esse auge aqui no Brasil. Eu tinha algumas coisas para fora, mas, quando o Vasco veio, eu só aceitei", disse na apresentação nesta quinta-feira (29).



Revelado pelo Vitória, Serginho saiu do Brasil com 20 anos para jogar no Kosovo. Depois passou por Albânia e Macedônia até ser contratado pelo Giresunspor, da Turquia, em 2020. Foram três temporadas até ficar livre e aceitar a proposta do Vasco.



Aposta da SAF, o atacante acertou contrato até o fim de 2025, com possibilidade de renovar automaticamente se cumprir metas. Ou seja, terá alguns anos para se fazer ser conhecido pela torcida do Vasco. Para isso, inspira-se em jogadores do Botafogo, como Marçal e Tiquinho, que eram pouco conhecidos no país e hoje são destaques no rival.



"Às vezes jogadores de nome vêm e não conseguem (jogar bem). Você vê exemplos, como no Botafogo, de jogadores que não eram conhecidos, mas que estão muito bem. Tem um tempo de adaptação, mas sei que, no Vasco, esse tempo vai ser curto. Quando a janela abrir, tenho que estar preparado. Sei que a torcida não me conhece, eu não tenho que falar muito, é dentro de campo que eu tenho que me apresentar" disse Serginho, falando de suas características:



"Sou um jogador de velocidade, drible curto, realmente jogo dos dois lados. No ano passado joguei mais na esquerda. Sou muito versátil, ajudo taticamente o time. Gosto de dar mais assistências do que propriamente gols. Mas estou treinando muito para melhorar isso, vou ajudar o Vasco no campeonato".



Serginho só poderá estrear depois do dia 3, quando abre a janela de transferências internacionais e o Vasco poderá regularizá-lo. Ele já treina com o elenco há duas semanas.