Vasco tem interesse em meia do Athletico-PR

Rio - Em busca de reforços para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem um novo alvo no mercado. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Cruz-Maltino está interessado na contratação do meia Léo Cittadini, do Athletico-PR.



O jogador de 29 anos ficou animado com a procura do Vasco, já que deseja respirar novos ares. Ele tem contrato com o Furacão até o fim do ano, mas o time carioca pretende negociar a liberação do meia já para julho.



A chegada de Cittadini seria para repor a saída de Andrey, que retornou para o Chelsea. O Cruzeiro é outro clube que tem interesse no jogador.



Léo Cittadini vem sendo reserva no Athletico-PR e atuou pouco na temporada. Foram apenas 12 jogos, sendo a maioria deles saindo do banco de reservas.