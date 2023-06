Vasco: Bracks diz que só contratará técnico quando 'tiver convicção'

Apesar da necessidade de contratar um treinador para assumir o desafio de fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão, a diretoria da SAF do Vasco adota cautela para acertar na escolha. Ao falar pela primeira vez sobre o assunto, o diretor esportivo, Paulo Bracks, explicou o motivo da demora para fechar com um nome.

"O treinador do Vasco no Campeonato Brasileiro será um que teremos convicção de sentar e fazer o trabalho, de corrigir o que tem que ser corrigido. Quando tivermos essa convicção, ele será apresentado", avisou Bracks durante a apresentação de Serginho.



O Vasco está há uma semana sem treinador, desde que Mauricio Barbieri foi demitido na madrugada da última quinta-feira (22), após chegar a 10 partidas sem vencer no Brasileirão. Alguns nomes são avaliados, como o de Rogério Ceni, mas ainda são incógnita.



A vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, na segunda (26), deu mais alívio à diretoria para seguir com o plano de contratação. Enquanto isso, o técnico da equipe sub-20, William Batista, continua como interino pelo menos até o clássico de domingo com o Botafogo, no Nilton Santos.



"A decisão de dar o comando interino ao William é pelo trabalho feito no sub-20, que é incrível, nenhuma derrota. Ele tem mais títulos do que derrotas no sub-20 do Vasco. É um profissional que eu conheço bastante, tenho muita confiança. Está de forma temporária, fez o jogo de segunda e fará de domingo", disse Bracks, que também lamentou a demissão de Mauricio Barbieri:



"Os resultados não traduziram o trabalho que se fez nesses meses de trabalho, queria agradecer ao profissional e à pessoa Maurício pelo trabalho entregue. A medida foi necessária após um período muito grande sem resultado. Infelizmente temos que tomar essas decisões".