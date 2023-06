Conversas do Vasco para contratar dupla que atua na Europa esfriam

Rio - As contratações do zagueiro Lyanco e do volante Fernando pelo Vasco ficaram mais distantes. De acordo com o site "ge", o Cruz-Maltino encontrou dificuldades para convencer Southampton e Sevilla a liberarem seus atletas. A chegada dos dois jogadores está praticamente descartada.

O Vasco chegou a ter um acordo com Lyanco, mas o Southampton, seu clube na Inglaterra, fez jogo duro. Os ingleses recusaram três ofertas do time carioca, a última delas de 1 milhão de euros por um empréstimo até o fim do ano, com obrigação de compra por mais 4 milhões de euros em caso de permanência do Vasco na Série A.

No caso de Fernando, as negociações não chegaram a um estágio tão avançado. As conversas aconteceram somente com o jogador, o que irritou dirigentes do Sevilla. O Vasco acenou com um contrato de um ano e meio para o jogador, que sem o aval do clube espanhol preferiu não responder.

Até o momento, o Vasco já anunciou nesta janela a contratação do atacante Serginho e do volante Maicon e tem acerto encaminhado com Gary Medel. O meia Léo Cittadini, do Athletico-PR, está na mira.