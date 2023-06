Veja os vídeos: pequeno Gui se encontra com jogadores em treino do Vasco

Após alta do hospital , onde recebeu a visita de Gabriel Pec e Figueiredo, o pequeno Gui, de oito anos, visitou o CT Moacyr Barbosa nesta sexta-feira e conheceu os jogadores do Vasco. O menino ficou 16 dias em coma induzido e viralizou nos último dias em um vídeo que mostrou o reencontro com a mãe.