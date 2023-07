Jair não se recupera de dores no joelho, e será desfalque em clássico entre Vasco e Botafogo

Rio - O Vasco não poderá contar com Jair no clássico contra o Botafogo. Com dores no joelho esquerdo, o jogador, de 27 anos, será desfalque no confronto deste domingo. Com isso, a dupla de volantes do Cruz-Maltino contra o Alvinegro deverá ser formada por Matheus Carvalho e Marlon Gomes. As informações são do portal "GE".

Pelo segundo jogo seguido, o Vasco será comandado por William Batista que vem sendo o interino do clube desde a saída de Mauricio Barbieri. O Cruz-Maltino deverá ir a campo com: A provável escalação é Léo Jardim, Pumita, Capasso, Léo, Piton; Matheus Carvalho, Marlon Gomes, Alex Teixeira, Figueiredo, Rayan e Pedro Raul (Orellano).

Na última partida, disputada contra o Cuiabá, na última segunda, o Vasco voltou a vencer após 10 jogos no Brasileiro. Jair, que não poderá encarar o Botafogo, foi o autor do gol único da partida. Além do volante, o Vasco não terá Gabriel Pec, que está suspenso.