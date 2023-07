Vasco e times de várias partes do mundo sondam atacante do Palmeiras

Rio - Em busca de melhores resultados na Série A do Brasileirão em 2023, o Vasco busca por reforços. E de acordo com informações do "Uol", um nome sondado para o ataque é Rafael Navarro, do Palmeiras. O clube paulista, que tem recebido sondagens de várias partes do mundo pelo jogador, pode negociá-lo nesta janela de transferências.

Rafael Navarro, do Palmeiras, está na mira do Vasco Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Cruz-Maltino tem concorrentes no interesse por Navarro. Segundo o portal, o atacante foi sondado por Santos e Cruzeiro, no Brasil, mas também por times do México, dos Estados Unidos, de Portugal, e até do futebol do Oriente Médio.

O Palmeiras admite a vontade de negociar o jogador, de 23 anos, mas pensa em modelos que possa lucrar com a transferência, como um possível empréstimo com opção de compra fixada em contrato. Outra questão é saber se Navarro pensa em deixar o Alviverde.

A alta procura pelo atacante é pela pouca oferta de centroavantes jovens no mercado atualmente. Além disso, Navarro deixou uma boa impressão na última temporada que disputou pelo Botafogo, em 2021. Após, em 2022, ele foi para o Palmeiras sem custos, pelo fim de seu contrato com o clube carioca.

Rafael Navarro tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2026. Em sua primeira temporada pelo clube paulista, ele disputou 46 jogos e fez 16 gols. Em 2023, ele fez 17 partidas, sendo titular em apenas três, e marcou quatro gols.