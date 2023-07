Apesar da derrota, William Batista diz que Vasco 'sofreu pouco' e defende Pedro Raul e Alex Teixeira de críticas

Rio - O treinador interino do Vasco, William Batista, analisou a atuação da equipe cruz-maltina no clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos. Apesar do domínio das ações e da vitória alvinegra, William afirmou que o clube de São Januário sofreu pouco defensivamente contra o líder do Brasileiro.

"Eles têm poucos gols na competição tendo a bola de maneira mais organizada, a maioria dos gols são de ataques rápidos ou contra-ataques, a partir de bolas do fundo para trás. A gente, como estratégia, em organização defensiva, sofreu quase nada. E o gol que sofremos é de uma saída rápida deles, o segundo é de um contra-ataque. Então a gente dentro do que foi a nossa estratégia, acho que cumpriu. O próprio adversário, quando estava na frente do placar, elevou as linhas dele. Fica a questão do sentimento em relação às ambas equipes e o que influencia nelas", afirmou.

William também aproveitou para defender dois jogadores titulares da sua equipe. Primeiro, Pedro Raul que recebeu críticas após mais uma atuação pouco participativa. O centroavante não marca desde o empate contra o Fluminense no dia 6 de maio, no Maracanã.

"Tem que analisar o que é ir mal. Pedro Raul teve bons ganhos de primeira e segunda bola, aumentou a estatura da nossa equipe nas bolas paradas, que é ponto forte do adversário", disse.

Alex Teixeira também foi citado, porque o atacante teve uma grande oportunidade de marcar para o Vasco, quando o Botafogo vencia por 1 a 0. William destacou a boa defesa do goleiro Lucas Perrí.

"Os jogadores estão sempre sujeitos a acertar e errar. É para ambas equipes, quando o goleiro pega, o atacante errou, quando sai o gol, alguém errou. Fica sempre a crietrio do momento do lance. No final, ele errou e o goleiro defendeu. Não é isso que diz respeito à conduta do Alex, é um cara que trabalha muito. Se empenha muito no dia a dia, que quer o melhor no Vasco. Fica o mérito do goleiro na jogada, o dele caso fizesse o gol, e o demérito do goleiro se saísse", disse.