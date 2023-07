Vasco acerta empréstimo de atacante para time da Série B

Rio - O Vasco acertou, nesta terça-feira (4), o empréstimo do atacante Zé Vitor ao Londrina. Ele assinará com o time paranaense até o fim da Série B. As informações são do site “ge”.



Zé Vitor estava atuando pelo Feirense, de Portugal, também emprestado pelo Vasco. O jogador deve chegar a Londrina para fazer exames e assinar contrato ainda nesta terça-feira.



Destaque do Campeonato Catarinense em 2022 pelo Marcílio Dias, Zé Vitor foi contratado pelo Vasco em abril daquele ano, mas teve poucas oportunidades. Pelo Cruz-Maltino, foram apenas cinco jogos, sendodoisem2023.