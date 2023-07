Em busca de um novo treinador, Vasco manterá William Batista contra o Cruzeiro

Rio - Em busca de um substituto para Mauricio Barbieri, o Vasco irá manter William Batista no comando do clube carioca na partida do próximo sábado, em São Januário. O Cruz-Maltino vem acelerando o processo na tentativa de fechar com um novo técnico, porém, para o próximo jogo o planejamento será mantido. As informações são do portal "LANCENET".

O Vasco trabalha com três possibilidades atualmente para assumir a equipe: Rogério Ceni, primeiro nome avaliado, e Roger Machado, ex-técnico do Grêmio e do Fluminense, e Paulo Pezzolano, que foi campeão da Série B de 2022, pelo Cruzeiro, e que tem contrato com o Valladolid.

O Vasco está sem técnico desde a saída de Mauricio Barbieri, um dia depois da derrota para o Goiás, no último dia 22. Em dois jogos sob o comando de William, a equipe carioca venceu o Cuiabá, no Luso-Brasileiro, e perdeu para o Botafogo, no Nilton Santos.