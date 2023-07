STJD penaliza o Vasco com quatro jogos sem torcida após confusão em São Januário

Nesta quarta-feira, o Vasco foi punido pelo STJD com quatro jogos sem torcida e uma multa de R$ 60 mil devido a confusão ocorrida em São Januário, após a partida contra o Goiás, no último dia 22. Naquela ocasião, após a derrota dos cariocas, torcedores arremessaram objetos campo, além de depredação do estádio, e um confronto com a polícia. A punição foi aplicada pela terceira Comissão Disciplinar do tribunal, com a decisão sendo tomada pela maioria dos votos.

O Vasco já cumpriu um jogo dessa penalização, na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá. A punição agora será aplicada nos três próximos compromissos do Cruz-Maltino no Brasileiro contra: Cruzeiro, neste sábado, Athletico-PR, no próximo dia 23, e Grêmio, no dia 2 de agosto. O clube carioca poderá ter sua torcida na partida contra o Atlético-MG, no dia 12 de agosto, válida pela 20ª do Campeonato Brasileiro.

Ainda existe uma liminar em vigor, emitida pelo presidente do STJD, que determina que o Vasco fique 30 dias sem torcida nos estádios, sendo como mandante ou visitante. Entretanto, já que o mérito foi julgado nesta quarta-feira (05), tal liminar deverá perder seu efeito. A consequência disso é que haja a liberação da venda de ingressos para torcedores do Cruz-Maltino em jogos de visitante.