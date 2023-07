Elenco do Vasco teria preferência por manutenção de William Batista

Sem técnico desde o último dia 22 de junho, o Vasco ainda busca um substituto para Maurício Barbieri. Nas últimas duas partidas, contra Cuiabá e Botafogo, a equipe foi dirigida pelo interino William Batista que conta com o apoio dos jogadores para ser efetivado no cargo.

De acordo com o jornalista, Lucas Pedrosa, algumas lideranças do elenco vascaíno entendem que pelo fato de conhecer melhor o clube e os atletas, além estar agradando pela forma que passa suas atividades no CT, o nome de William Batista seria o ideal para se tornar oficialmente o novo treinador do Vasco para a sequência da temporada.

Em contrapartida, a diretoria cruz-maltina trabalha com três possibilidades para assumir a equipe e espera definir a situação até a próxima semana. Rogério Ceni, Roger Machado e Paulo Pezzolano são os nomes mais cotados para dirigir o clube.

Vale destacar que William Batista irá comandar o Vasco da Gama na partida do próximo sábado contra o Cruzeiro em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h, em São Januário. A equipe ocupa o 18º lugar na tabela com nove pontos somados até aqui.