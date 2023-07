Vasco tenta convencer ex-técnico do Cruzeiro, mas esbarra em valores

Rio - Sem técnico desde a saída de Maurício Barbieri, o Vasco segue avaliando as opções no mercado. De acordo com o "ge", o nome de Paulo Pezzolano é o favorito da direção, mas a crise e os valores se tornaram empecilhos para o treinador uruguaio deixar o Real Valladolid, da Espanha.

Paulo Pezzolano, de 40 anos, se destacou no Cruzeiro durante a Série B do Brasileirão no ano passado. Em 2023, deixou o clube após o Campeonato Mineiro e acertou com o Real Valladolid, da Espanha, que também tem o ex-jogador Ronaldo Fenômeno como dono.

O diretor-esportivo Paulo Bracks tenta persuadir o treinador uruguaio, mas o momento ruim e a situação financeira do Vasco para tirá-lo do Real Valladolid atrapalham o negócio. Paulo Pezzolano tem contrato com o clube espanhol até junho de 2024.

Em meio a indefinição sobre Paulo Pezzolano, os nomes de Rogério Ceni e Roger Machado seguem em pauta nos bastidores de São Januário. Em 19º lugar com nove pontos, o Vasco demitiu Maurício Barbieri no dia 22 de junho, após a derrota diante do Goiás, pela 11ª rodada do Brasileirão.