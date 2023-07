Nome de Serginho é publicado no BID, e atacante está regularizado para estrear pelo Vasco

Nesta quinta-feira, 06, o nome de Serginho foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, o jogador está regularizado para estrear com a camisa do Vasco.

A primeira partida do atacante com o Cruz-Maltino, inclusive, deve acontecer neste fim de semana. O próximo compromisso do Vasco será com o Cruzeiro no sábado, às 16h, em São Januário. O jogo é válido pela 14ª rodada do Brasileirão.