Vasco segue passos do Botafogo e assina com investidores da Liga Forte Futebol

Rio - O Vasco decidiu seguir o caminho do Botafogo, Cruzeiro e Coritiba e também assinou com o fundo de investidores da Liga Forte Futebol, a americana Serengeti e a brasileira Life Capital Partners (LCP). Após decidirem sair da Libra, que agora conta apenas com o Flamengo como o único representante do Rio de Janeiro, o grupo não migrou para a LFF e adotou uma posição de centro, autointitulada de "Grupo União".

A ideia de assinar com os mesmos investidores e não entrar na Liga Forte Futebol foi uma ideia de John Textor. O dono da SAF do Botafogo entende que será mais fácil convencer os clubes da Libra a fechar com esses investidores se houver um discurso de unificação. O negócio consiste na venda dos direitos comerciais dos clubes, referentes ao Campeonato Brasileiro, por 50 anos.

Os investidores da Liga Forte Futebol se comprometem a pagar até R$ 4,85 bilhões. Com a adesão de Botafogo, Cruzeiro, Coritiba e Vasco, o valor a ser desembolsado pela Serengeti e Life Capital Partners (LCP) chega a R$ 2,5 bilhões. O Cruzeiro tem direito a maior quantia, seguido por Fluminense e Vasco.

Confira a distribuição dos valores:

R$ 214 milhões – Cruzeiro

R$ 213 milhões – Fluminense

R$ 212 milhões – Vasco

R$ 203 milhões – Athletico-PR

R$ 184 milhões – Botafogo

R$ 159 milhões – Coritiba

R$ 152 milhões – Goiás

R$ 139 milhões – Sport

R$ 121 milhões – Ceará

R$ 121 milhões – Fortaleza

R$ 116 milhões – América-MG

R$ 94 milhões – Avaí

R$ 94 milhões – Chapecoense

R$ 93 milhões – Juventude

R$ 91 milhões – Atlético-GO

R$ 62 milhões – Criciúma

R$ 57 milhões – Cuiabá

R$ 43 milhões – CRB

R$ 38 milhões – Vila Nova

R$ 33 milhões – Londrina

R$ 26 milhões – Tombense

R$ 6 milhões – Figueirense

R$ 5,5 milhões – CSA

R$ 4 milhões – Brusque

R$ 4 milhões – Operário