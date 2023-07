Bela do Vasco conta como decidiu por silicone e relembra encontro: 'Pediu para chamá-lo de pai'

Rio - A bela do Vasco e atriz do Teste de Fidelidade, Rubi Borges, de 25 anos, passou por uma situação para lá de constrangedora. Em 2023, quando tinha 25 anos, ela conheceu um homem mais velho na internet e marcou um encontro. Ele perguntou se ela tinha silicone e elogiou a aparência jovem da modelo.



"Ele era mais velho, uns 45 ou 50. Na época, eu estava bem magrinha e ele disse que gostava disso, pois dava uma aparência mais jovem. Ele chegou a perguntar se eu tinha silicone ou não. Na hora não entendi, disse que não tinha e marcamos de nos conhecer. Na hora H, ele pediu para chamá-lo de papai", comenta.



Rubi ficou abalada com o pedido. "Eu fiquei tão enojada, porque tinha perdido meu pai há dois meses. Eu sou pequena e magra. Como não tinha silicone, foi mais fácil para imaginação dele. Depois disso, em 20 dias, eu coloquei silicone", recorda.



Ela tem receio dele já ter sido um abusador. "Meu pai para mim sempre foi uma figura de muita pureza. Eu fiquei muito enjoada e assustada, pensando se ele já tinha feito isso com uma pessoa menor de idade", finaliza.