Na mira do Vasco, Pratto possui média de gols menor do que a de Pedro Raul

Em vias de acertar a rescisão com o Vélez Sarsfield, Lucas Pratto pode selar um acordo com o Vasco nos próximos dias e reforçar o ataque do Cruz-Maltino. De acordo com o portal "ge", o jogador deve deixar o clube argentino e acelerar as tratativas pelo seu retorno ao futebol brasileiro.

Aos 35 anos, o atleta não faz parte da lista prioridades do Gigante da Colina, mas a negociação é vista com bons olhos pela diretoria por se enquadrar no perfil de nomes mais experientes que o clube busca nesta janela. Além disso, o jogador seria uma opção a Pedro Raul que atravessa um jejum de nove jogos sem marcar.

Lucas Pratto também não atravessa boa fase na Argentina. Em 2023, o centroavante marcou três gols em 21 jogos, uma média de 0,14 gols. Apesar da má fase, Pedro Raul possui números melhores na temporada. O camisa 9 balançou a rede nove vezes em 22 partidas com a camisa do Vasco, o que dá uma média de 0,37 gols por jogo. Além do mais, o brasileiro possui maior participação em gols somando 14 contra apenas quatro do "hermano".

Revelado pelo Boca Juniors, Pratto se destacou no futebol chileno defendendo a Universidad Católica entre 2010 e 2011. Após rápida passagem na Itália, voltou à Argentina para atuar no Vélez pela primeira vez de 2012 a 2015. O centroavante atuou no futebol brasileiro entre 2015 e 2018, quando teve passagens por Atlético-MG e São Paulo. Depois de atuar pelo tricolor paulista, o argentino jogou pelo River Plate, Feyenoord, da Holanda, até voltar ao Vélez em 2021.