Reforços estreiam, mas Vasco vai mal novamente e perde para o Cruzeiro em São Januário

Rio - Segue a crise profunda no Vasco da Gama na reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (8), em São Januário ainda sem público devido à punição e em dia de estreias dos novos reforços da segunda janela de transferências, como Maicon e Serginho, os comandados do interino William Batista foram mal novamente e perderam para o Cruzeiro pelo placar de 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado pelo volante Machado, em cobrança de falta no fim da primeira etapa.

Com o resultado, o Cruz-Maltino permanece estacionado nos nove pontos somados em 42 disputados e dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão. O próximo compromisso será apenas no dia 22, contra o Athletico-PR, também em casa, já que o duelo com o América-MG foi adiado, ainda sem data definida, devido ao calendário do clube mineiro na Copa do Brasil e Sul-Americana.

O jogo

Repetindo o cenário dos últimos jogos, o Vasco enfrentou enorme dificuldade na fase criativa durante o primeiro tempo e sequer assustou a meta defendida por Rafael Cabral. Nos 45 minutos de baixíssimo nível técnico em São Januário, a bola parada foi importante para abrir os caminhos



Aos 47 minutos, o Cruzeiro fez boa jogada pelo lado esquerdo e Kaiki foi derrubado por Mateus Carvalho no bico da área. O volante Machado foi para a bola e surpreendeu Léo Jardim com linda cobrança no ângulo direito. O goleiro do Gigante da Colian pulou atrasado, tocou na bola, mas nao conseguiu evitar o primeiro gol do jogo.



No segundo tempo, a equipe comandada por William Batista conseguiu achar mais espaços no terço final do gramado, principalmente com Orellano e Serginho, mas sentiu falta de jogadas de profundidade com os laterais - Léo, zagueiro, atuou na esquerda devido ao desfalque de Piton, e Puma pouco foi acionado.



As substituições do lado do Gigante da Colina deram maior poder de fogo, com Pedro Raul, Alex Teixeira e o jovem Rayan. O time passou a explorar mais as bolas aéreas, criou oportunidades, mas os erros de conclusão atrapalharam na missão do empate dentro de casa.



Já nos últimos minutos, o Vasco perdeu as melhores chances criadas no jogo. Primeiro com Pedro Raul, furando finalização em cruzamento na primeira trave, e depois com Gabriel Pec, sozinho na pequena área, finalizando para fora. Desperdícios cruciais, nova derrota no Brasileirão e pressão na luta contra o descenso.

Ficha técnica



Vasco 0 x 1 Cruzeiro



Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: sábado (8/7), às 16h (de Brasília)

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Boschilia e Alessandro Alvaro Rocha



Gols: Machado 48'/1ºT (Cruzeiro)

Cartões amarelos: Mateus Carvalho e Capasso (Vasco); Kaiki, Robert e William (Cruzeiro)



VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Capasso, Maicon e Léo; Mateus Carvalho (Carabajal), Marlon Gomes (Jair) e Orellano (Alex Teixeira); Gabriel Pec, Erick Marcus (Rayan) e Serginho (Pedro Raul). Técnico: William Batista (interino).



CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Kaiki (Paulo Vitor); Matheus Jussa, Machado e Mateus Vital (Gilberto); Wesley (Neto Moura), Bruno Rodrigues e Stênio (Robert). Técnico: Pepa.