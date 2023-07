Emocionado, Léo lamenta crise do Vasco no Brasileirão: 'Momento difícil'

Rio - O Vasco segue na zona de rebaixamento do Brasileirão e amargando crise profunda em seu retorno à elite. Neste sábado (9), a equipe foi derrotada pelo Cruzeiro pelo placar de 1 a 0, em São Januário, e o abatimento ficou escancarado após o jogo . O zagueiro Léo, em entrevista, confessou que jogou grande parte do duelo com problema muscular e deixou o gramado emocionado lamentando o momento delicado do Gigante da Colina na temporada.

A primeira reclamação aconteceu aos 22 minutos do primeiro tempo. Léo levou a mão à parte posterior da coxa direita, saiu de campo para atendimento, mas retornou logo depois e conseguiu terminar a partida. O jogador será reavaliado na reapresentação do grupo.

"Eu senti a posterior e não queria deixa meus companheiros na mão nesse momento tão difícil. Fui no sacrifício, amanhã vou ver o que foi, se foi grave ou não. Eu queria ganhar o jogo. É difícil, não é fácil o momento, mas o que eu queria hoje era ajudar de alguma forma. Não queria sair de jeito nenhum. Eu pedi para me deixarem no jogo, eles respeitaram minha opinião e eu mantive até o final. Tem que levantar a cabeça e seguir", iniciou.

O Vasco está a 16 dias sem um treinador. Desde a saída de Maurício Barbieri, no dia 22/6, após a derrota por 1 a 0 para o Goiás, também em São Januário, a diretoria optou por ir ao mercado atrás de outro profissional para comandar o projeto. Nomes como Rogério Ceni e Roger Machado são cogitados, mas o clube ainda trata o assunto com cautela. Enquanto isso, o cenário só piora na competição.

"O William (Batista, interino) vem ajudando bastante a gente. No momento em que a gente precisou ele estava lá à disposição. Agora a gente tem 15 dias para ver o que acontecer, esperar se vai vir um treinador. É um momento difícil que a gente está vivendo, talvez faltem palavras. Eu queria hoje poder ajudar de alguma forma mesmo sentindo bastante dor", concluiu.

Com o resultado, o Cruz-Maltino permanece estacionado nos nove pontos somados em 42 disputados e dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão. O próximo compromisso será apenas no dia 22, contra o Athletico-PR, também em casa, já que o duelo com o América-MG foi adiado, ainda sem data definida, devido ao calendário do clube mineiro na Copa do Brasil e Sul-Americana.