Paulo Bracks destaca 'vergonha' e garante novo técnico para o Vasco nos próximos dias

Rio - Após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro , em São Januário, pela 14ª rodada do Brasileirão, Paulo Bracks, Diretor, e Luiz Mello, CEO, garantiram a contratação de um novo técnico para o Vasco nos próximos dias. Em pronunciamento, os dirigentes reafirmaram o momento difícil no clube, e Bracks destacou sentimento de vergonha em meio à crise grave.

"O sentimento é de muita vergonha. Eu estou, e todos no vestiário também. Com raiva, frustrados, não tem inércia aqui. Os resultados são inadmissíveis, inaceitáveis. 14ª rodada e vamos ter que traçar uma linha. O passado não vamos mudar, mas nosso futuro está intacto e vamos fazer diferente. Na próxima semana teremos um novo comando técnico, vamos anunciar no momento oportuno", disse Paulo Bracks.

O Vasco acertou e anunciou as contratações de Maicon, zagueiro, Medel, volante chileno e Serginho, atacante, mas não deve parar por aí. Bracks, além de falar sobre o momento do projeto, também revelou que o clube irá atrás de novos reforços dentro da realidade financeira traçada pela 777 Partners, acionista majoritária da SAF.

"Teremos oxigenação na janela, dentro do limite econômico do clube. Não vou desacreditar do trabalho que está sendo feito, nem do clube. Vamos trabalhar mais, mais e mais, para tirar o time dessa situação. Peço desculpas ao torcedor."

CEO da SAF, Luiz Mello também se direcionou ao torcedor com pedido de desculpas e informou que líderes da 777 estarão no Brasil na próxima semana.

"Nossa presença aqui é para pedir desculpas ao torcedor. Como clube, não estamos felizes, e com a 777 também não. Temos conversado bastante diariamente, tentando buscar soluções. Nessa semana vamos ter mais visitar de gente de lá, estamos tentando ver como faremos isso. Entendo a frustração do torcedores, e (eles) têm que entender que estamos mais frustrados ainda."