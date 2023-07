Técnico interino do Vasco faz apelo à torcida após derrota: 'Capacidade gigantesca de carregar o time'

Rio - Após os pronunciamentos de Paulo Bracks e Luiz Mello, Diretor e CEO do Vasco, respectivamente, garantindo um novo técnico nos próximos dias , o técnico interino William Batista concedeu entrevista coletiva em São Januário depois da derrota para o Cruzeiro e, em tom de apelo, pediu aos torcedores que "carreguem" o Cruz-Maltino em meio à má fase no Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento.

Com a derrota em casa e a vitória do Coritiba por 3 a 1 sobre o América-MG, o Cruzmaltino terminará a 14ª rodada na 19ª colocação, com apenas nove pontos somados em 42 disputados até então. William Batista lamentou o momento.

"A torcida do Vasco é gigantesca, apaixonada, que no ano passado empurrou a equipe dentro do São Januário durante toda a Série B. Tem uma capacidade gigantesca de carregar o time e tem esperança em relação à equipe. Todos estamos tristes, gostaria muito de ter vencido as três partidas, não por mim, pela minha carreira, mas pela torcida", iniciou.

"Está sempre junto (torcida), independente das circunstâncias. Meu recado para a torcida é que essa esperança e paixão, que sei que vão continuar tendo pela equipe, e que tenham a capacidade de fazer a diferença na Série A para que o time esteja no lugar que ela merece", concluiu.

Com a espera por um novo técnico, o interino do clube, questionado sobre a possibilidade de um novo cargo no departamento de futebol, despistou.

"Sou funcionário do clube. Onde o clube me pedir pra trabalhar eu vou trabalhar. Em qualquer função, qualquer lugar. Recebo para trabalhar pelo Vasco, honrar o Vasco e dar o meu melhor onde eu estiver."

Com o resultado, o Cruz-Maltino permanece estacionado nos nove pontos somados em 42 disputados e dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão. O próximo compromisso será apenas no dia 22, contra o Athletico-PR, também em casa, já que o duelo com o América-MG foi adiado, ainda sem data definida, devido ao calendário do clube mineiro na Copa do Brasil e Sul-Americana.