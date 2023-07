Novo reforço do Vasco, Medel passará por exames nesta segunda para ser anunciado

Rio - O Vasco ainda aguarda para anunciar oficialmente Gary Medel como seu novo reforço. O chileno é aguardado no CT Moacyr Barbosa nesta segunda-feira (10) para realizar exames e assinar contrato até o fim de 2024.



Medel passará por avaliações em seu novo clube e a expectativa é de que tudo seja oficializado no máximo até terça (11). Isso só vai acontecer após a conclusão de todos os exames.



Em seu desembarque no Rio, na madrugada do último sábado (8), Medel foi recebido por funcionários do Vasco e posou com a camisa 17 do clube. O meia se disse “contente” com a chance de vestir a camisa cruz-maltina.



Aos 35 anos, Medel será o terceiro reforço do Vasco nesta janela de transferências. Antes, o clube trouxe o zagueiro Maicon e o atacante Serginho. Os dois estrearam no último sábado (8), na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro.