Depois de deixar o Vasco, jogador é anunciado pelo Porto B

Nesta segunda-feira, 10, o Porto B anunciou a contratação do zagueiro Eric Pimentel, de 20 anos, que recentemente deixou o clube após recusar renovar o contrato. Cria da base do Cruz-Maltino, o defensor saiu de graça e firmou contrato com os Dragões válido até 2027.

"Estou muito feliz por chegar a um clube gigante. Com certeza que irei desfrutar bastante e trabalhar muito para honrar uma camisa tão pesada como a do Porto", disse o zagueiro, ao site oficial do clube.

Com a camisa do Vasco, ele venceu dois títulos na base: a Copa do Brasil sub-20; e a Supercopa do Brasil sub-20. Já pelos profissionais, Pimentel disputou apenas uma partida.

"Sou muito grato ao Vasco da Gama, mas tenho a certeza de que irei contribuir bastante para ajudar o Porto a ser feliz. Vou jogar sempre pelos torcedores para sermos todos felizes", afirmou.

Cabe lembrar que Pimentel tinha contrato válido até o dia 06 de julho com o Vasco, que tentou renovar seu contrato. No entanto, o lado do jogador declinou as ofertas.

Como é o clube formador, o Cruz-Maltino teria preferência de renovação de contrato. Assim, notificou o Porto sobre a possibilidade de pagamento de uma multa com a saída dor jogador. Além disso, o Gigante da Colina também acionou a Ferj como forma de se resguardar.