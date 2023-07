Chefe de operações da 777 chega ao Rio nesta terça-feira para avaliar momento do Vasco

Rio - Vivendo momento delicado e crise profunda na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco receberá nesta terça-feira (11) uma visita extremamente importante para o projeto. Nicolas Maya, chefe de operações da 777 Partners, dona da SAF cruz-maltina, acompanhará de perto o trabalho do grupo esportivo à frente do clube.

De acordo com informações do site "ge", Nicolas participará da avaliação do atual cenário do Gigante da Colina, que ocupa a 19ª colocação com apenas nove pontos somados. A 777 já demonstra insatisfação quanto à condução, como indicou o CEO do Vasco, Luiz Mello.

"Como clube não estamos felizes, e com a 777 também não. Temos conversado bastante diariamente, tentando buscar soluções. Nessa semana vamos ter mais visita de gente de lá, estamos tentando ver como faremos isso. Entendo a frustração do torcedores, e eles têm que entender que estamos mais frustrados ainda", disse, em pronunciamento após a derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, em São Januário.

Nicolas Maya tem participado do dia-a-dia do Vasco e é figura carimbada nas presenças dos chefes da 777 no Brasil. Em junho, o gestor participou da reunião do Conselho de Administração da SAF de forma presencial.

A expectativa é de que, em meio à pressão por um novo técnico e o indicativo quanto à proposta pelo argentino Gustavo Alfaro, a 777 conclua a semana com calendário no Vasco podendo anunciar o profissional para o lugar de Maurício Barbieri, demitido no dia 22 de junho por maus resultados.