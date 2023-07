Vasco anuncia a contratação de Gary Medel

Rio - O Vasco anunciou na manhã desta terça-feira a contratação do volante Gary Medel, de 34 anos. O jogador, que nasceu no Chile, é o terceiro reforço do clube carioca para o segundo semestre. Antes dele, o Cruz-Maltino oficializou a chegada do zagueiro Maicon, ex-Santos, e do atacante Serginho, ex-Giresunspor. O atleta assinou contrato até o fim de 2024.

— Vasco da Gama (@VascodaGama) July 11, 2023

Será a primeira experiência de Medel no futebol brasileiro. O jogador iniciou a carreira na Universidad Católica, do Chile, passou por Boca Juniors e depois iniciou sua carreira no futebol europeu. O volante defendeu o Sevilla, da Espanha, o Cardiff, que disputou o Campeonato Inglês, a Inter de Milão, o Besiktas, da Turquia, e o Bologna, da Itália, seu último clube. O atleta foi bicampeão da Copa América pela seleção chilena.

Vivendo uma situação complicada na temporada, o Vasco tem investido em nomes mais experientes para fortalecer o elenco no Brasileiro. Além das três contratações, o Cruz-Maltino busca um apoiador e também negocia a contratação do atacante Lucas Pratto, ex-jogador do Atlético-MG e do São Paulo.