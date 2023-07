Depois de recusa de Gustavo Alfaro, Vasco segue priorizando técnico estrangeiro

Rio - Sem acordo com o treinador argentino Gustavo Afaro, o Vasco deverá seguir buscando um técnico estrangeiro para assumir a equipe carioca. De acordo com informações do portal "LANCENET", a recusa do argentino não mudou a convicção do Cruz-Maltino que tenta fechar com um profissional o mais rápido possível.

Antes de Afaro, o Vasco tentou contratar o treinador Paulo Pezzolano, porém, o uruguaio irá continuar no Valladolid, da Espanha. De acordo com o site, existem correntes dentro do departamento de futebol que defendem a contratação de um treinador brasileiro. A demora na escolha de um novo técnico tem sido um problema para o clube carioca.

Após a derrota para o Cruzeiro, no último sábado, o diretor de futebol do Vasco, Paulo Bracks, garantiu que o clube carioca contrataria em breve um treinador. Nas últimas partidas, o clube carioca foi comandado por William Batista. Foram duas derrotas e uma vitória sob o comando do técnico da equipe sub-20.