Ex-técnico do Al-Hilal teria acordo com o Vasco, afirma jornalista argentino

Após fracassar nas negociações com Gustavo Alfaro, o Vasco está perto de anunciar a contratação do seu novo técnico. De acordo com informações do jornalista argentino César Luis Merlo, o Cruz-Maltino chegou a um acordo com Ramón Díaz, de 63 anos, que deixou recentemente o comando do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O Cruz-Maltino buscava um treinador estrangeiro para substituir Maurício Barbieri do cargo. Nas últimas três partidas da Série A, o Vasco foi comandado pelo treinador do sub-20, William Batista. O clube carioca perdeu duas partidas e venceu uma com o interino.

O último trabalho de Ramón Díaz foi no Al-Hilal, clube da Arábia Saudita atualmente comandado por Jorge Jesus. Além disso, tem passagens pelo River Plate, Libertad, San Lorenzo e a seleção do Paraguai.

Em 2020, Ramón Díaz foi anunciado como treinador do Botafogo. No entanto, com problemas de saúde, o técnico acabou nem assumindo o cargo. Após uma sequência negativa sob o comando do Emiliano Díaz, filho do técnico que dirigiu o Alvinegro como interino, o argentino acabou sendo demitido.