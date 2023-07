Novo treinador do Vasco, Ramón Díaz foi carrasco do Flamengo no Mundial e teve passagem relâmpago pelo Botafogo

BOTAFOGO

Ramón Díaz na coletiva de apresentação do Botafogo Gabriel Baron/Botafogo

O Alvinegro anunciou a contração de Ramón Díaz no dia 05 de novembro de 2020. Na ocasião, ele chegou para o lugar do então técnico Bruno Lazaroni, que havia comandado o Botafogo em apenas seis partidas.

Após ser apresentado, Ramón viajou ao Paraguai para passar por uma cirurgia para retirar um tumor na região da tireoide. Enquanto isso, Emiliano Díaz, seu filho e auxiliar técnico, ficou à frente do time. O Glorioso estava ciente da situação.

No entanto, a alta de Ramón foi adiada, e o Botafogo entendeu que não poderia mais esperar pelo treinador. Dessa forma, no dia 27 de novembro, o Alvinegro anunciou a saída de toda a comissão técnica do argentino, que esteve à frente do time em apenas três partidas - todas derrotas. No mesmo dia, Barroca foi anunciado como novo técnico da equipe.

Apesar da mudança, o Glorioso não escapou do rebaixamento, e Barroca também não permaneceu no cargo. O Botafogo terminou aquele Brasileirão na última colocação, com 27 pontos, cinco vitórias e seis treinadores ao longo da temporada (Paulo Autuori, Bruno Lazaroni, Emiliano Díaz, Eduardo Barroca e Flávio Tênius, então preparador de goleiros que assumiu interinamente).

FLAMENGO

Ramón Díaz comemora terceiro gol do Al-Hilal na vitória sobre o Flamengo Fadel Senna / AFP

Ramón Díaz "entrou" na vida do Rubro-Negro neste ano. Isso porque ele era o técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que acabou com o sonho do Flamengo de ser bicampeão mundial.

Seu time fez uma boa partida e venceu o Fla por 3 a 2 na fase semifinal da competição. Com o resultado, o Rubro-Negro foi disputar o terceiro lugar, contra o Al-Ahly, do Egito, enquanto o Al-Hilal foi para a decisão, contra o Real Madrid.

Diante dos egípcios, o Flamengo chegou a tomar um susto, mas venceu por 4 a 2 e garantiu o terceiro lugar do Mundial. Já Al-Hilal incomodou o Real Madrid, porém não conseguiu o título inédito, já que acabou derrotado por 5 a 3 e, consequentemente, ficou com o vice.