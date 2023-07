Clube da Série B tenta contratar jogador do Vasco por empréstimo

Rio - O volante Rodrigo pode estar de saída do Vasco. De acordo com o site “ge”, o Londrina tenta a contratação do jogador por empréstimo até o fim da Série B.



Segundo o portal, o time paranaense tem evoluído bem nas conversas com o Vasco. No entanto, ainda faltam alguns ajustes com o próprio jogador para um acordo.



Rodrigo tem contrato com o Vasco até o novembro de 2024. Neste ano, chegou a ser titular em boa parte do Campeonato Carioca, mas perdeu espaço desde o início do Brasileirão.



Vale lembrar que, recentemente, o Londrina contratou outro jogador do Vasco por empréstimo. Trata-se do atacante Zé Vitor, que estava no Feirense, de Portugal.