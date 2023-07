Vasco volta a conversar com clube uruguaio por empréstimo de meia

O Vasco retomou as conversas com o Nacional, do Uruguai, pela contratação por empréstimo do meia Franco Fagúndez. O jogador, de 22 anos, seria uma alternativa após as negociações frustradas com Manuel Lanzini, ex-jogador do West Ham, e Rodrigo Zalazar, que defende o Schalke 04. As informações são do "GE".

No começo do ano, o clube carioca demonstrou interesse no jogador e tentou um empréstimo com opção de compra. Na ocasião, o Nacional recusou a oferta vascaína, porque desejava uma transferência em definitivo. Os valores acabaram atrapalhando um acordo neste sentido pelo Cruz-Maltino.

Revelado no Nacional, Facundo é uma apoiador que também pode jogar como segundo atacante. No ano passado, o uruguaio teve grande destaque na sua equipe, marcando 12 gols em 41 partidas disputadas. Entretanto, ele não vem conseguido repetir o bom desempenho em 2023, tendo feito um gol e uma assistência em 23 jogos.

O meia tem um perfil diferente dos jogadores que o Vasco vem contratando nesta janela de transferência. De olho em uma equipe mais experiente, o Cruz-Maltino fechou com o zagueiro Maicon, de 34 anos, com o volante Gary Medel, de 34 anos, e com o atacante Serginho, de 28 anos. O clube carioca ainda negocia com o atacante Lucas Pratto, de 35 anos.