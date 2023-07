Dona da SAF do Vasco, 777 Partners deseja R$ 1 bilhão para expandir investimento no futebol

A 777 Partners, dona da SAF do Vasco, tem grandes planos para sua plataforma de investimentos no futebol. De acordo com a Bloomberg, a empresa norte-americana está buscando levantar nada menos que US$ 220 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) para financiar seu portfólio de futebol.



Mas, o que isso significa para o mundo do futebol e para o Vasco? Abaixo, o Lance! desvenda detalhes e ajuda o torcedor a entender essa história.

> A 777 Partners contratou a Tifosy, uma empresa de consultoria e capital especializada em empreendimentos esportivos, para ajudar a levantar o dinheiro necessário para sua plataforma de futebol.



> Os recursos serão usados para apoiar as necessidades de investimento da 777. A estrutura e o cronograma do potencial levantamento de fundos ainda serão determinados.

> Além do Vasco, a 777 Partners tem ações em outros seis clubes ao redor do mundo (veja a lista abaixo). Cabe destacar que cinco aquisições foram fechadas em um espaço de um ano, entre março de 2022 e março de 2023.



> A 777 também estuda investir na Premier League (ING), a liga mais lucrativa do futebol mundial. A empresa chegou a conversar sobre uma possível aquisição do Everton, mas não avançou.



> A empresa, liderada pelos sócios Josh Wander e Steven Pasko, espera uma receita de cerca de 350 milhões de euros para o ano fiscal de 2022/23.



> No Vasco, a 777 prometeu um investimento de R$ 700 milhões. O clube brasileiro já recebeu aportes que somam R$ 190 milhões e deve receber o próximo aporte, de R$ 120 milhões, em setembro.