Vídeo: confira lances de Franco Fagúndez, alvo do Vasco, na Libertadores 2023

O meio-campista Franco Fagúndez, do Nacional-URU, está novamente da mira do Vasco. Na busca por reforços na posição, o Cruz-Maltino retomou as conversas com o clube uruguaio para a contratação do jogador ( clique aqui e saiba mais ).

Por isso, abaixo, confira lances de Fagúndez em jogos da Libertadores 2023. No vídeo, aliás, é possível ver momentos em que o jogador deixou os companheiros em condições de finalizar ao gol:





Vale lembrar que, no começo do ano, o Gigante da Colina demonstrou interesse no jogador e tentou um empréstimo com opção de compra. Na ocasião, contudo, o Nacional recusou a oferta vascaína, porque desejava uma transferência em definitivo. Os valores acabaram atrapalhando um acordo neste sentido pelo Cruz-Maltino na época.