Sem lesão, Léo tem chance de entrar em campo no próximo jogo do Vasco

Depois de atuar no sacrifício no último fim de semana , contra o Cruzeiro, Léo tem evoluído bem das dores na coxa direita. O zagueiro do Vasco não sofreu lesão, mas sim uma contratura muscular, o que causa desconforto no local. A informação é do "Lance!".

Ainda de acordo com o site, o capitão está em tratamento e melhora a cada dia. No entanto, ainda não é possível cravar a participação de Léo no próximo compromisso do Vasco.

O Cruz-Maltino, aliás, volta a campo no dia 23 de julho, às 18h30, para enfrentar o Athletico em São Januário. Está será uma partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

Inicialmente, o próximo jogo do Vasco seria contra o América-MG, no sábado. Entretanto, por causa de conflito de agenda, a partida da Copa do Brasil do Coelho diante do Corinthians precisou ser transferida para o mesmo fim de semana.