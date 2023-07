Vasco reúne advogados de clubes brasileiros para discutir violência nos estádios

Rio - O Vasco reuniu, na noite da última quarta-feira (12), advogados dos clubes brasileiros para debater a violência nos estádios. O encontro aconteceu na sede da SAF, no Rio de Janeiro, e foi conduzido pelo departamento jurídico do Cruz-Maltino.

O evento contou com representantes de Botafogo, Flamengo, Fluminense, Atlético-MG, América-MG, Cruzeiro, Vitória, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Bragantino, Grêmio, Fortaleza, Ceará, Bahia e Cuiabá, e teve o propósito de buscar soluções jurídicas e maneiras para que a violência nos estádios seja atacada de uma forma mais rápida e dura pelas entidades responsáveis pelo futebol, principalmente pela CBF.

Por violência em São Januário, o Vasco cumpre punição de quatro jogos com portões fechados. A decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) se deu após o tumulto na partida contra o Goiás, no dia 30 de junho, pelo Campeonato Brasileiro.

Além desse episódio, o mais recente foi o caso da torcedora do Palmeiras morta antes do jogo contra o Flamengo, no último sábado (8), no Allianz Parque. Gabriela Anelli, de 23 anos, morreu após estilhaços de uma garrafa de vidro atingirem a veia jugular de seu pescoço e a glândula tireoide.