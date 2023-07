Vasco negocia contratação de meia do Boca Juniors a pedido de Ramón Díaz

Rio - Recém-chegado ao Vasco, o técnico Ramón Díaz já sugeriu ao clube o nome de alguns jogadores para reforçar seu elenco. É o caso de Óscar Romero, meia de 31 anos do Boca Juniors, novo alvo do Cruz-Maltino no mercado. Segundo a ESPN Argentina, as conversas pelo atleta já foram iniciadas.



Romero trabalhou com Díaz na seleção paraguaia e tem contrato com o Boca até o fim deste ano. O time argentino vê uma negociação pela saída do jogador com bons olhos, já que ele está em fim de contrato, e o Vasco deseja ter o jogador já nesta janela. As informações foram publicadas pela ESPN Argentina.



Romero chegou ao Boca Juniors no início de 2022. Pelo time argentino, disputou 65 partidas, marcou quatro gols e deu 12 assistências.