Por dívida envolvendo Puma Rodríguez, Nacional vai á Fifa contra o Vasco

Rio - Reforço do Vasco para esta temporada, o lateral-direito Puma Rodríguez foi contratado junto ao Nacional, do Uruguai. No entanto, o Cruz-Maltino não realizou o pagamento pelo jogador. De acordo com informações do portal "LANCE", o clube uruguaio formalizou uma denúncia na Fifa contra o a equipe carioca.

Na negociação com o Nacional, o Vasco topou pagar 2 milhões de dólares (algo em torno de R$ 9,7 milhões) pelo jogador. O Cruz-Maltino adquiriu cerca de 75% dos direitos do lateral, que assinou contrato até o fim de 2025.

O clube carioca corre risco de sofrer um 'transfer ban' e ser impedido de inscrever reforços. Esta é uma medida administrativa adotada pela Fifa nos casos em que os clubes não cumprem com os pagamentos das transações internacionais. Mas antes disso, o Vasco tem que ser notificado pela entidade e vai ter o prazo de 45 dias para que a dívida seja quitada.

Tucumán também aciona

Além do Nacional, outro clube acionou à Fifa contra o Vasco por conta de uma dívida. O Cruz-Maltino adquiriu 50% de Manuel Capasso, em fevereiro, por aproximadamente US$ 1,5 (R$ 7,8 milhões), porém, não efetuou o pagamento. As informações são do portal "GE". O clube argentino teria tentado contato com o Vasco várias vezes para um acordo, mas não teria recebido qualquer resposta.