Vasco acerta renovação de contrato com joia das categorias de base

O Vasco acertou a renovação de contrato com o lateral-direito Paulinho, de 18 anos, uma das grandes promessas das categorias de base do clube. O vínculo entre as partes terminaria em agosto de 2024, e o jogador assinará por mais cinco temporadas, até o fim de 2028.

A negociação para estender o contrato da joia foi conduzida pelo gerente da base, Carlos Brazil, junto com as empresas HW Sport e Bertolucci Sports. As informações são do site "ge".

Paulinho despertou interesse e recebeu propostas de equipes do futebol brasileiro dispostas a pagarem a antiga multa, e também do exterior. No novo contrato, o lateral terá um reajuste salarial e a multa para o mercado interno aumentada pelo Vasco.



No início da temporada, o jovem foi chamado para participar das atividades com o elenco profissional e disputou três jogos sob o comando de Maurício Barbieri. Ele perdeu espaço após a chegada de Paulo Henrique e voltou a ser aproveitado no sub-20.