Vasco anuncia a contratação do técnico Ramón Díaz

Rio - Agora é oficial. O Vasco anunciou, na manhã deste sábado (15), a contratação do técnico Ramón Diáz. O treinador argentino, que já está no Rio de Janeiro e já iniciou os trabalhos no Cruz-Maltino, chega para comandar a equipe carioca até o fim de 2024.

Junto dos auxiliares Emiliano Díaz e Juan Romanazzi, do preparador físico Diego Pereira, e do analista de desempenho Damian Paz, Ramón Díaz chega para treinar o Vasco após a demissão de Maurício Barbieri há pouco mais de três semanas. O Cruz-Maltino foi comandado por William Batista, do sub-20. Nesse período, o clube carioca perdeu duas partidas e venceu uma.

Apesar do anúncio neste sábado, o técnico argentino já comanda os treinos do Vasco desde a última quinta-feira (13) e prepara a equipe para o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR, no dia 23 de julho, em São Januário. O jogo contra o América-MG, pela 15ª rodada, que seria no dia 15, foi adiado.

Em 19º lugar na tabela da Série A, o Vasco agora confia no trabalho do argentino para melhorar seu desempenho. O último trabalho do treinador foi no Al-Hilal, clube da Arábia Saudita atualmente comandado por Jorge Jesus. Além disso, tem passagens pelo River Plate, Libertad, San Lorenzo e a seleção do Paraguai.