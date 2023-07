Vasco busca informações sobre ex-zagueiro do América-MG

Rio - Em busca de reforços para seu elenco, o Vasco segue buscando opções no mercado. De acordo com o portal “Goal”, o Cruz-Maltino fez uma sondagem pelo zagueiro Anderson Jesus, ex-América-MG e que atualmente defende o Vizela-POR.



Apesar do interesse, o Vasco ainda não apresentou proposta por Anderson. O clube ainda avalia se fará uma investida. O defensor também está na mira do Vitória de Guimarães-POR, que já fez uma oferta 700 mil euros (R$ 3,7 milhões na cotação atual) por 100% de seus direitos econômicos e aguarda resposta.



O nome de Anderson Jesus apareceu no Vasco através do diretor de futebol Paulo Bracks. O dirigente trabalhou com o jogador no América-MG e tentou levá-lo para o Internacional, mas não teve sucesso.



Anderson Jesus tem contrato com o Vizela até junho de 2024. No Brasil, além do América-MG, o jogador também vestiu as camisas de Confiança, Atlético-MG, Guarani-MG, Grêmio e Bahia.