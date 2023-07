Clube espanhol quer convidar o Vasco para famoso torneio europeu

Espanha - O Troféu Teresa Herrera, um dos mais conhecidos torneios intercontinentais de clubes do século XX, pode ter brasileiros novamente em sua disputa. De acordo com o jornal Marca, o Deportivo La Coruña, organizador e anfitrião da competição, quer convidar Red Bull Bragantino e Vasco para uma edição comemorativa em agosto, que homenageará os 30 anos de uma das maiores equipes do time espanhol.



Paulistas e cariocas foram os últimos clubes de Mauro Silva e Bebeto, respectivamente, antes de se transferirem para o velho continente na década de 90. Eles fizeram parte do chamado "Super Depor", como ficou conhecido o "esquadrão" do La Coruña que conquistou a Copa do Rei em 1994-95 e desafiou a hegemonia de Barcelona e Real Madrid no Campeonato Espanhol, com direito a um título no fim do milênio.



O grande entrave para a participação de Red Bull Bragantino e Vasco é o calendário, já que uma viagem à Espanha não seria fácil de encaixar principalmente à agenda do clube de Bragança Paulista, que, além do Campeonato Brasileiro, disputa as oitavas da Copa Sul-Americana em agosto. A ideia mais em conta agora é propor que um dos dois enfrente o La Coruña, como é o padrão do torneio nos últimos anos.



Para contornar os problemas de disponibilidade, o clube espanhol também pensou em fazer com que os convidados joguem entre si no Estádio Riazor, onde manda seus jogos. Como eles têm duelo marcado para 14 de agosto pelo Brasileirão, uma ideia seria sediá-lo no local. No entanto, segundo a mídia espanhola, essa possibilidade já foi descartada e o foco voltou a ser o amistoso com os anfitriões.



TORNEIO JÁ TEVE DUELO ENTRE PELÉ E GARRINCHA



Apesar de ter perdido força nos últimos anos, o Troféu Teresa Herrera foi muito valorizado no século XX e teve disputas memoráveis. Em 1959, o Santos de Pelé e o Botafogo de Garrincha se enfrentaram na competição, quando os paulistas levaram a melhor por 4 a 1, em uma partida cheia de craques em campo, e ganharam o título. Apesar de terem perdido nessa ocasião, os cariocas foram campeões em 1996 ao bater a Juventus.



O Vasco também já venceu o Teresa Herrera em 1957, superando o Athletic Bilbao. Fluminense, em 1977, e São Paulo, em 1992, são os outros brasileiros que detêm o troféu. Cruzeiro e Flamengo já chegaram às finais, mas ficaram com o vice-campeonato.